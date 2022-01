Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie rzecznik rządu Piotr Müller. Przez wiele miesięcy Polski Ład zapowiadany był jako znacząca zmiana systemu gospodarczego, na której zyskać miało większość Polaków. Jednak od 1 stycznia, czyli od czasu wprowadzenia reformy, ekonomiści, przedsiębiorcy, a także obywatele dostrzegają coraz więcej niespójności i niewiadomych w nowej ustawie podatkowej. Na naszej antenie prof. Witold Orłowski nazwał to „Polskim Nieładem”. Kto ponosi odpowiedzialność za wizerunkowy blamaż? O to Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa w sobotni poranek.

Wideo youtube

W piątek GUS przedstawił nowe dane dotyczące inflacji. W grudniu 2021 r. wynosiła ona 8,6 proc. To więcej niż spodziewali się ekonomiści. Wysokie ceny produktów spożywczych, energii i gazu to coś, co każdy z nas odczuwa bardzo dotkliwie. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy ma rozwiązania na tak trudną sytuację finansową obywateli? Do tego dochodzi trwająca pandemia koronawirusa i wysokie wskaźniki dziennych zakażeń. Wielu ekspertów uważa, że resort zdrowia podejmuje niewystarczające kroki w walce z pandemią. Czy służba medyczna jest przygotowana na falę mutacji Omikron? O to rzecznik rządu zostanie zapytany tuż po 8:30.

Ważnym tematem jest także Pegasus. Najpierw rząd zaprzeczał, jakby program do pozyskiwania informacji był w Polsce stosowany. Teraz wicepremier ds. bezpieczeństwa i lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał, że służby mają dostęp do systemu, ale jak zapewnił, nie jest on stosowany w walce politycznej. Piotra Müllera zapytamy także o doniesienia reportera RMF FM mówiące o nadchodzących zmianach w rządzie . Według źródeł zagrożeni mogą czuć się nie tylko wiceministrowie, ale także sam premier Mateusz Morawiecki.

Na rozmowę zapraszamy do RMF FM, RMF24 oraz na nasze media społecznościowe!