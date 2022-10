Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Porozmawiamy o tym, jak ma wyglądać współpraca rządu z samorządami w dystrybucji węgla. Kto dowiezie go do składów, w ilu punktach w gminie będzie można kupić węgiel i przede wszystkim, czy zimą składy będą miały co sprzedawać?

Paweł Szefernaker / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Zapytamy też o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainie i groźby ponownego natarcia na Kijów. Czy Polska powinna spodziewać się drugiej fali uchodźców, porównywalnej z tą z początku wojny? Poruszymy również temat podwyżek dla służb mundurowych. Czy Polskę zaleje fala protestów policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej? Zapraszamy o 8.30 do RMF FM i RMF24.PL!