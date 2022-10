Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie w sobotę wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, b. wiceminister gospodarki Paweł Poncyljusz. Porozmawiamy z nim m.in. o efektach zakończonego w piątek po południu dwudniowego szczytu UE w Brukseli. Czy można mówić o sukcesie prowadzonych od czwartku negocjacji, skoro nie zapadły w nich ostateczne i konkretne ustalenia dotyczące np. obniżenia cen gazu?

Paweł Poncyljusz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wśród tematów sobotniej rozmowy nie zabraknie także kwestii związanych z wojną w Ukrainie. Czy należy spodziewać się kolejnej fali uchodźców, czy Polska jest do niej lepiej przygotowana niż lutym i marcu? Jaki może być rozwój wydarzeń na froncie? Do czego Rosja się może posunąć - poprzestanie na niszczeniu ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej, czy powinniśmy obawiać się użycia przez Władimira Putina taktycznej broni jądrowej?

Krzysztof Ziemiec zapyta też swego gościa o ostatnie zakupy uzbrojenia dla polskiej armii oraz nową odsłonę tzw. afery podsłuchowej.

