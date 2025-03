Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o wyborach prezydenckich oraz kampanii Karola Nawrockiego. Zapytamy także, dlaczego PiS zagłosowało przeciwko uchwale Sejmu ws. Tarczy Wschód.

Paweł Jabłoński, poseł PiS, były szef MSZ / Michał Dukaczewski / RMF24

Z Pawłem Jabłońskim z PiS, byłym wiceszefem MSZ, porozmawiamy o sprzeciwie PiS w Sejmie wobec Tarczy Wschód. Zapytamy, dlaczego nie udaje się w Polsce osiągnąć ponadpartyjnej zgody ws. polityki bezpieczeństwa.

Naszego gościa zapytamy także o piątkowe przesłuchanie byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka w prokuraturze, sprawę prok. Ewy Wrzosek oraz politykę migracyjną.

Inne tematy to: kampania wyborcza, relacje Europy z USA, wojna w Ukrainie oraz zagrożenie ze strony Rosji.

