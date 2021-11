„Przyjęliśmy nieco inną niż w poprzednich falach politykę walki z pandemią. Nie zwiększamy poziomu restrykcji, chcemy, żeby ze względu na naturalną odporność uzyskaną przez szczepienia przejść jak najmniejszym kosztem ekonomiczno-społecznym przez tę falę” – powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Adam Niedzielski. „Jeżeli na Podlasiu i w województwie lubelskim będziemy widzieli, że ta polityka jest dobra, pozwala przejść falę w sposób bezrestrykcyjny, to będziemy mieli świadomość, że kolejne fale będą pod coraz większą naszą kontrolą” – przyznał minister zdrowia.

Niedzielski: Dziś jest 15 190 przypadków zakażenia koronawirusem

"Dziś jest 15 190 przypadków zakażenia koronawirusem, ale to jest cały czas bardzo duży przyrost tydzień do tygodnia. Te liczby się bardzo powiększają, co świadczy o tym, że jest o wiele więcej transmisji wirusa" - powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Adam Niedzielski.

"Przebieg czwartej fali przede wszystkim pokazuje, że mamy zdecydowanie mniej zakażeń i hospitalizacji i zgonów, niż było to w poprzednich falach" - dodał minister zdrowia.

"To jeszcze nie jest w skali kraju ten moment, gdzie byłoby apogeum, ale widzimy w tych województwach, które były najbardziej dotknięte, czyli na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, że tam już ta dynamika wyhamowuje. W przypadku woj. lubelskiego te najnowsze dane są takie, że tydzień do tygodnia to już jest tylko 9 proc. dynamika. Patrząc na to w skali kraju to pozytywny sygnał" - dodał.