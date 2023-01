"Apeluję do marszałka Senatu, by nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie Senatu. Projekt ustawy (o Sądzie Najwyższym – red.) był znany od dawna, więc nie ma co przedłużać tego procesu. Jestem przekonany, że większość klasy politycznej zrozumie, jak ważne jest to, że KPO powinno zostać przyjęte, zwłaszcza w dobie wojny na Ukrainie" – mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z RMF FM. Gość Krzysztofa Ziemca przekonywał, że obecne zapisy ustawy to efekt kilkumiesięcznych negocjacji z Komisją Europejską. „Najlepiej byłoby ich nie zmieniać, ponieważ przypomnijmy sobie sytuację ustawy pana prezydenta - tam w ostatniej chwili wprowadzona została zmiana, która posłużyła za pretekst dla Komisji Europejskiej, aby dalej przedłużać nieprzyznanie Polsce środków. Ja wychodzę z założenia, że to jest kompromis trudny, dobry, taki który daje nam możliwość odblokowania środków unijnych i lepiej jest pójść szybko do przodu” – mówił.

Wideo youtube W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przeciwko była jednak Solidarna Polska. Jak mówił w rozmowie z RMF FM premier Mateusz Morawiecki, partia Zbigniewa Ziobry zrobiła to ze względu na "ryzyka" związane z ustawą. Ja ryzyka również widzę i tutaj różnimy się, tak jak w rodzinie - mówił gość Krzysztofa Ziemca. Jesteśmy jako Zjednoczona Prawica cały czas bardzo zjednoczeni, ale część z naszych posłów ma nieco inne zdanie w danej kwestii, ponieważ akcentują ryzyka związane z tą ustawą wobec wymiaru sprawiedliwości. Ja te ryzyka dostrzegam, ale na poziomie wyższym dostrzegam jeszcze inne ryzyka: destabilizacji sytuacji finansów publicznych Polski, dostrzegam pogorszenie ratingów, trudniejsze pozyskiwanie środków z rynków finansowych i brak możliwości szybkiego poprawiania stanu uzbrojenia polskiej armii, a to jest absolutny priorytet - mówił. Premier podkreślał, że w sprawie ustawy odbyło się kilka "długich, merytorycznych" spotkań z ekspertami Zbigniewa Ziobry i jego posłami. Miałem wrażenie, że nasze racje od strony gospodarczej, jak ważne to jest dla umocnienia złotówki, zmniejszenia inflacji, wzmocnienia wzrostu gospodarczego, szybszego uzbrojenia polskiej armii, że te argument trafiły przynajmniej do części posłów Solidarnej Polski. Jednak mimo to widzę, że Solidarna Polska inaczej podchodzi do tego. Te racje, które oni przedstawili nam były także wyłożone w sposób bardzo rzeczowy i to nie są obawy, których ja nie podzielam. Te obawy również podzielam, zwłaszcza, że nie raz byliśmy traktowani nie fair przez Komisję Europejską, tylko polityka to jest sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Dzisiaj mamy sytuację bardzo groźną na wschodzie, więc chcemy wygasić spory na zachodzie - powiedział premier. Zobacz również: Bielan o szefie KGP: Nie mówimy o jakimś komisariacie powiatowym

