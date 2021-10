Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie minister klimatu Michał Kurtyka. Z naszym gościem porozmawiamy o fiasku negocjacji z Czechami w sprawie kopalni w Turowie.

Michał Kurtyka / Karolina Bereza / RMF FM

Dlaczego nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie i czy jest jeszcze szansa na powrót do rozmów? Co z karami nałożonymi na Polskę przez TSUE? Zapytamy też o podwyżki cen prądu. O ile wzrosną nasze rachunki w przyszłym roku i kto za to odpowiada?

