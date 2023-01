W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmiany w sądownictwie to jeden z kamieni milowych, które Polska powinna spełnić, aby odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. Za projektem zagłosowali niemal wszyscy posłowie PiS, przeciwko była Solidarna Polska, Konfederacja i Polska 2050. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu. Z premierem Mateuszem Morawiecki porozmawiamy o tym, kiedy pieniądze mogą trafić do Polski, a także o tym, dlaczego Zjednoczona Prawica w tak kluczowym głosowaniu nie była jednomyślna.

Mateusz Morawiecki / Michał Dukaczewski / RMF FM

W dużym stopniu to opozycja pozwoliła przegłosować nowelizacje ustawy o SN. Mimo to premier Morawiecki po głosowaniu podziękował Zbigniewowi Ziobrze. Chciałem podziękować panu przewodniczącemu Solidarnej Polski za te konstruktywne rozmowy i również za to, że Zjednoczona Prawica jest cały czas zjednoczona, wierzę, że taka zostanie do wyborów, że razem pójdziemy do wyborów, razem je zwyciężymy - mówił szef rządu. Natomiast minister sprawiedliwości po głosowaniu stwierdził, ze Solidarna Polska "będzie podejmować wszelkiego rodzaju działania, by te rozwiązania w życie nie weszły". Czy Zbigniew Ziobro ma jeszcze narzędzia aby przeciwstawiać się decyzją Sejmu? Czy premier rządu zdyscyplinuje swojego ministra za zapowiedź sabotażu? O to Krzysztof Ziemiec zapyta w sobotni poranek tuż po 8:30.

Krzysztof Ziemiec zaprasza na rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim Michał Dukaczewski / RMF FM

Oprócz tego - jak informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon - Komisja Europejska przypomina Polsce, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to nie wszystko. Bez nowelizacji ustawy wiatrakowej nie będzie możliwa pierwsza płatność - powiedział wysoki rangą urzędnik KE. Mateusza Morawieckiego zapytamy zatem, kiedy realnie środki z KPO - o których politycy PiS, na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim mówili, że są "kluczowe" - trafią do Polski,

System rządowych rekompensat za ciepło okazuje się nieskuteczny. Rząd zapowiedział, ze w najbliższych dniach przyjmie rozwiązania, które zatrzymają tzw. "rachunki grozy" za ciepło i energię. Naszego gościa zapytamy w jaki sposób, chce zatrzymać drenaż kieszeni Polaków. A może się to okazać trudne, bo ciepłownie także zgłaszają nawet ośmiokrotny wzrost zakupy surowca.

Porozmawiamy także o kodeksie wyborczym, reparacjach od Niemiec za II WŚ oraz o wsparciu dla Ukrainy.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę o godz. 08:30 do RMF FM, Radia RMF24, na portal RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.