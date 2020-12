Sobotnim gościem specjalnym Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wrócił do kraju po burzliwym szczycie w Brukseli zwieńczonym porozumieniem ws. budżetu wspólnoty na kolejne siedem lat. Mimo ogłoszonego przez rząd sukcesu negocjacji, spore wątpliwości co do ustaleń liderów UE ma Solidarna Polska na czele ze Zbigniewem Ziobro. Czy możliwy jest rozpad koalicji po brukselskim boju? Jak układają się relacje między ministrami?

