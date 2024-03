Gościem Krzysztofa Ziemca w sobotę po 8:30 będzie Marta Kightley, wiceprezes NBP, pierwszy zastępca prezesa NBP.

Marta Kightley / Szymon Pulcyn / PAP

Porozmawiamy o sytuacji prezesa Narodowego Banku Polskiego i samego NBP w obliczu rozpoczętej przez polityków KO procedury postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Czy Adam Glapiński odsunie się od obowiązków? Czy Kightley przejmie zarządzanie NBP?

Porozmawiamy także o polityce gospodarczej rządu i jego 100 dniach, w tym o ogłoszonych właśnie założeniach dotyczących wysokości składki zdrowotnej.

