Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak donosi straż graniczna już ponad tysiąc migrantów koczuje przy granicy z Polską. Nie ustają prowokacje białoruskich służb wobec polskich funkcjonariuszy. Sytuacja na naszej wschodniej granicy jest coraz bardziej napięta. Szefa MSWiA zapytamy o bezpieczeństwo kraju, oraz na ile realne są groźby Aleksandra Łukaszenki? Czy stoimy przed widmem konfliktu militarnego? Te pytania padną tuż po 8:30.

Mariusz Kamiński / Paweł Supernak / PAP

Ministra Kamińskiego zapytamy też o to, co dalej ze stanem wyjątkowym. Ma on trwać do końca listopada i zgodnie z prawem nie może być ponownie przedłużony. Już nie tylko z opozycji, ale również z obozu rządzącego pojawiają się głosy, że powinno wpuścić się dziennikarzy na tereny przygraniczne. Zatem sprawdzimy, czy szef MSWiA przewiduje możliwość dopuszczenia w te rejony reporterów, ale także i pomoc humanitarną.

Wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości poprosimy o skomentowanie tegorocznego Marszu Niepodległości. Po sądowym starciu organizatorów i stołecznego ratusza, wydarzenie to otrzymało status uroczystości państwowej. Dlaczego więc żaden przedstawiciel rządu nie pojawił się na marszu?

Te i inne pytania pojawią się w sobotni poranek o 8:30 w RMF FM, RMF24.pl oraz na naszych kanałach społecznościowych.