Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szefa MON zapytamy czy względny spokój, który obserwujemy od dwóch dni na polsko-białoruskiej granicy, oznacza koniec kryzysu migracyjnego. Jeśli prawdziwe są doniesienia ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, jakoby Rosja chciała przekierować dużą liczbę nielegalnych migrantów na Ukrainę, to czy i tam powinniśmy już rozważyć zamykanie przejść granicznych? Czy to oznaczałoby budowę kolejne zapory? Dowiemy się tuż po 8:30!

Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie Mariusz Błaszczak / Karolina Bereza, RMF FM

Na naszej antenie gen. Jarosław Stróżyk tłumaczył, że wielkim błędem jest ciągły brak polskich mediów na granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział także w naszym studiu, że dziennikarze będą mogli przebywać w strefie przygranicznej, ale dopiero po wygaśnięciu stanu wyjątkowego. Czy minister Błaszczak rekomendowałby jak najszybsze dopuszczenie reporterów na granicę? Tym bardziej że wielu specjalistów od bezpieczeństwa twierdzi, że takimi zakazami polski rząd "ułatwia" działania prezydentowi Łukaszence.

Pytań o armię będzie więcej. Każdego dnia rośnie liczby zakażeń koronawirusem. Czy szef resortu obrony ponowie oddeleguje żołnierzy do budowania tymczasowych szpitali oraz do pomocy w punktach testów i szczepień? A może Mariusz Błaszczak, tak jak wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski, rozważa, aby wprowadzić obowiązkowe szczepienia do jednostek, które mu podlegają? Przypomnijmy jednak, że pomysł ministra Niedzielskiego spotkał się z wielkim sprzeciwem, także w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości spytamy również o bieżącą politykę. Pojawią się kwestie kopalni Turów, galopujących cen żywności i energii, a także kolejnych rozmów z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.