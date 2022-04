We wtorek obyło się kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ dotycząca wojny w Ukrainie. O tym co Organizacja Narodów Zjednoczonych robi w sprawie rosyjskiej inwazji, Krzysztof Ziemiec porozmawia z ambasadorem RP przy ONZ Krzysztofem Szczerskim.

Krzysztof Szczerski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Na forum w Nowym Jorku dyplomata i były minister w Kancelarii Prezydenta przekonywał, że kryzys uchodźczy, który dotyka Polskę będzie pogłębiał się bez wsparcia ONZ. Polska nie może sama udźwignąć ciężaru związanego z kryzysem uchodźczym, potrzebne jest większe zaangażowanie agencji ONZ - mówił Krzysztof Szczerski.

Wezwał również organizacje do powstrzymania przymusowych deportacji cywilów do Rosji. Polityk otwarcie mówił o tym, że agencje takie jak ONZ, UNHCR, IOM powinny bardziej zaangażować się w zapobieganie skutkom wojny. Naszego gościa zapytamy więc, co jeszcze mogą zrobić organizacje międzynarodowe aby wesprzeć Ukrainę?

