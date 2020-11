„Nie było rozmów, był tylko pozorowany dialog na początku drugiej fali. Zgłaszaliśmy swoje projekty ustaw choćby o uwolnieniu niedzieli handlowych, obniżka VAT-u, uruchomienie prywatnej ochrony zdrowia na rzecz leczenia pacjentów ‘niecovidowych’, ale nie z pieniędzy pacjentów, a z NFZ-u” – tak Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na pytanie o to, czy premier Morawiecki konsultował z opozycją decyzje dotyczące walki z pandemią, które ma ogłosić podczas dzisiejszej konferencji prasowej”.

Dopytywany o to, czy to opozycja nie chce współpracować z rządem, stwierdził: "Oceny działania rządu i premiera w zakresie pandemii są tragiczne. 65 proc. naszych rodaków uważa, że rząd działa źle albo bardzo źle w obliczu drugiej fali pandemii. Przyjmowaliśmy wszystkie zaproszenia, jesteśmy ugrupowaniem, które uczestniczyło we wszystkich spotkaniach, które organizował premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda pomimo że byliśmy wielokrotnie oszukiwani przy współpracy nad pierwszą tarczą (antykryzysową - przyp. RMF FM), kiedy o 2 w nocy wrzucało się poprawkę likwidującą Radę Dialogu Społecznego czy głosowanie korespondencyjne, a my wiele godzin wcześniej pracowaliśmy nad merytorycznymi poprawkami. Nie zraziło to nas, bo najważniejsze jest zdrowie i życie, ratowanie gospodarki".