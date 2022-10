Trybunał Konstytucyjny bezterminowo odroczył rozprawę w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę ws. kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN. O tej decyzji w sobotni poranek Krzysztof Ziemiec porozmawia z prezes TK Julią Przyłębską.

Pod koniec września zapadła decyzja Komisji Europejskiej o kolejnym potrąceniu Polsce transzy kary za brak pełnego wykonania orzeczenia TSUE z lipca zeszłego. Tym razem były to 33 mln euro. Oznacza to, że Polska straciła już w sumie 1 mld 126 mln zł tytułem niezapłaconych kar. Te środki Polska straciła bezpowrotnie, bo władze nie zaskarżyły do tej pory żadnej z decyzji płatniczych Komisji Europejskiej o potrąceniu kary z należnych nam funduszy.

Kary nałożone przez TSUE zostały zakwestionowane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, a następnie skierowane do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Inicjatywa prokuratora generalnego o wszczęcie postępowania trafiła do TK w listopadzie 2021 roku. Trybunał Konstytucyjny już kilkukrotnie przekładał terminy zbadania przepisów. Ostatnia rozprawa w tej sprawie miała odbyć się 14 września, jednak "na wniosek MSZ Trybunał odroczył termin rozprawy bezterminowo". Czy wstrzymanie tego rozpatrzenia przez TK, nie naraża Polski na kolejne kary i eskalowanie sporu z Komisją Europejską? O to zapytamy prezes Julię Przyłębską w sobotę tuż po 8:30.

Pojawią się również pytania o KPO i głośny wyrok ws. zakazu aborcji sprzed dwóch lat.

