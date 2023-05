Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński, z którym porozmawiamy między innymi o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie od grudnia trwa konflikt między prezes Julią Przyłębską, a sześcioma sędziami z wiceprezesem TK Mariuszem Muszyńskim na czele.

Joachim Brudziński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zbuntowana szóstka odmawia orzekania w pełnym składzie Trybunału, domagając się ustąpienia Przyłębskiej z funkcji prezesa TK. Aby odblokować prace tego gremium i umożliwić tym samym rozpatrzenie prezydenckiego wniosku w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało specjalny projekt ustawy, który ma zmniejszyć liczebność pełnego składu TK z 11 do 9 sędziów. Czy takie rozwiązanie prawne zagwarantuje usprawnienie prac Trybunału? Czy to prawda, jak sugeruje sędzia Muszyński, że treść wyroku w sprawie nowelizacji ustawy o SN została już uzgodniona z PiS? Czy ewentualny wyrok odblokuje wreszcie dla Polski pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy?

Tematem sobotniej rozmowy Krzysztofa Ziemca będą także jesienne wybory parlamentarne. W jakiej formule wystartuje Prawo i Sprawiedliwość? Czy koalicja z Suwerenną Polską, jak obecnie nazywa się partia Zbigniewa Ziobry, jest pewna? A co z Pawłem Kukizem - czy on także ma zagwarantowane miejsce na liście do Sejmu? Czy PiS weźmie pod swe skrzydła także Łukasza Mejzę?

Joachima Brudzińskiego zapytamy ponadto o komisję weryfikacyjną do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce - jak chce w ciągu kilku tygodni zbadać 15 lat funkcjonowania państwa polskiego?

Porozmawiamy też o najnowszej, firmowanej przez PiS inicjatywie ustawodawczej, która miałaby chronić dzieci przed "seksualizacją" . O jakie działania chodzi Prawu i Sprawiedliwości? Co z komisją ds. pedofilii, która po rezygnacji prof. Błażeja Kmieciaka od przeszło miesiąca nie ma przewodniczącego?

