Po 12 latach od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób w tym prezydent Lech Kaczyński, ponownie rozgorzała dyskusja o przyczynach wypadku. W niedzielę 10 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość organizuje uroczystości pod hasłem „Pokażmy, że pamiętamy”. W przeddzień kolejnej rocznicy gościem Krzysztofa Ziemca będzie europoseł i wiceprezes PiS Joachim Brudziński.

W połowie marca podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, wystąpił zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się wtedy do katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was, i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada - mówił. Po tych słowach w przestrzeni politycznej, na nowo pojawiły się spekulacje o rzeczywiste przyczyny smoleńskiej tragedii.

W wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że w Smoleńsku doszło do zamachu. W trakcie niedzielnego wystąpienia prezes PiS ma zapowiedzieć "konkretne działania" w sprawie katastrofy. Będą to czynności dyplomatyczne czy prawne? Jakich działań można się spodziewać? Te pytania pojawią się w sobotni poranek tuż po 8:30.

Ważnym tematem, który zostanie poruszony w rozmowie będzie Krajowy Plan Obudowy. Jak na razie nie ma porozumienia w tej sprawie, chociaż premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej powiedział, iż „liczy, że do porozumienia dojdzie w kwietniu, może na początku w maja”. Jak zapowiedział w Porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Jakub Kumoch, Andrzej Duda poruszy temat pieniędzy z KPO podczas sobotniego spotkania z Ursulą von der Leyen.

Czy przyznanie Polsce unijnych pieniędzy jest realne jeszcze w pierwszym kwartale roku, mimo że rząd w dalszym ciągu nie podjął działań ws. ustawy o Sądzie Najwyższym i Izbie Dyscyplinarnej? O to Krzysztof Ziemiec zapyta europosła Joachima Brudzińskiego na antenie RMF FM. Pojawią się również pytania o kolejne sankcje dla Rosji w związku z inwazją w Ukrainie oraz o to, czy prokremlowskie wypowiedzi Viktora Orbána ochłodzą relacje z węgierskim rządem.

