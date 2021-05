Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Joachim Brudziński. Europosła zapytamy o paszporty covidowe. Mają być to dokumenty potwierdzające szczepienie, negatywny wynik testu na koronawirusa czy status ozdrowieńca. Pomysł ten ma przeciwników także w Parlamencie Europejskim. Dopytamy naszego gościa, czy jest zwolennikiem tego projektu i czy nie obawia się, że doprowadzi to do dyskryminacji osób niezaszczepionych.

