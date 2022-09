O przesunięciu wyborów, zmianach w telewizji publicznej i reparacjach porozmawiamy z byłym wicepremierem, szefem Porozumienia - Jarosławem Gowinem.

Jarosław Gowin / Piotr Szydłowski / arch. RMF

W piątek pierwszy raz po wakacyjnej przerwie zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Nasz gość jeszcze rok temu pełnił ważną funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od jakiegoś czasu na polityczny tapet wraca temat zmiany terminu wyborów samorządowych. Dlatego lidera Porozumienia zapytamy, jakie plany na przyszłoroczne wybory może mieć jego były koalicjant?

Podczas Campusu Polska szef PO Donald Tusk ogłosił, że na listach wyborczych do parlamentu znajdą się wyłącznie zwolennicy i zwolenniczki prawa przerywania ciąży do 12. tygodnia. Gość Krzysztofa Ziemca znany jest z konserwatywnych poglądów ws. aborcji. Czy deklaracja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej właśnie zamknęła drogę do startu Gowina z list KO? O to zapytamy naszego gościa tuż po 8:30.

Dowiemy się też, czy były wicepremier jest zwolennikiem walki o reparacje wojenne oraz na jakiej politycznej funkcji widziałby byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Na rozmowę zapraszamy tuż po 8:30 do RMF FM, do radia internetowego RMF24 i na nasze kanały społecznościowe.