Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie wicepremier, minister rozwoju i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. W sobotę w samo południe rusza konwencja programowa Porozumienia. Szefa tej partii zapytamy o założenia nowego programu oraz o kierunek polityczny, który ugrupowanie zamierza przyjąć po wyborze nowych władz. Czy koncepcja zaprezentowana na partyjnym zjeździe, będzie oznaczała, że ugrupowanie Gowina szykuje się do samodzielnego startu w wyborach? O to Krzysztof Ziemiec zapyta wicepremiera tuż po 8:30.

Jarosław Gowin / Karolina Bereza / RMF FM

Istotnymi tematami rozmowy będą napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Wielu polityków partii rządzącej od miesięcy głosi, że prezes Porozumienia przyczynia się do kryzysu w obozie władzy, m. in. krytykując część ustaw Polskiego Ładu. Jednak to właśnie wicepremier na środowym posiedzeniu Sejmu głosował za odrzucenia wniosków o odwołanie ministrów Dworczyka, Sasina i Kamińskiego. Zatem zapytamy naszego gościa o ten dysonans, ponieważ to właśnie ci politycy mieli być pociągnięci do odpowiedzialności za ubiegłoroczne wybory kopertowe, które się nie odbyły, a których Jarosław Gowin był wielkim przeciwnikiem i otwarcie odrzucał te rozwiązanie.

Szorstka współpraca z PiS-em to nie jedyny temat, o który będzie pytał Krzysztof Ziemiec. W sobotni poranek na pewno pojawi się wątek konfliktu na linii Gowin-Bielan. Szef nowej partii Republikańskiej w rozmowie z Marcinem Zaborskim zapowiedział, że będzie dążył do połączenia Porozumienia i swojego ugrupowania. Zapytamy więc naszego gościa, czy polityk widzi zagrożenie ze strony Adama Bielana, który może namawiać posłów Gowina do zmiany partii. A także z czasem dołączyć do koalicji rządzącej, wypychając z niej aktualnego ministra rozwoju.

Nasz gość nie uniknie pytań o kolejne sejmowe starcie ws. powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Ustalimy również, czy Jarosław Gowin jest zwolennikiem podwyżek dla parlamentarzystów, które na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński.

Zapraszamy do słuchania i oglądania wywiadu Krzysztofa Ziemca w RMF FM i na RMF24.pl w sobotę po 8:30!