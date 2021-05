„Premier ma stuprocentową rację. Prawo, konstytucja, zobowiązują nas do tego, by wybory przeprowadzić raz na 5 lat. Gdyby te wybory nie zostały przeprowadzone, to nie miałby kto podpisać ustaw, nie byłoby tarczy” – mówił europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, pytany przez Krzysztofa Ziemca o zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli w sprawie tzw. wyborów kopertowych. „My robiliśmy wszystko, by te wybory odbyły się zgodnie z terminem konstytucyjnym. Z jednej strony mieliśmy blokadę koalicjanta i nie mogliśmy tego przeprowadzić, a z drugiej strony mieliśmy blokadę opozycji, która zaapelowała do samorządów, żeby tych wyborów nie przeprowadzały, dlatego że miała osobistą motywację - chciała wymienić słabego kandydata jakim była Małgorzata Kidawa-Błońska i dlatego zablokowała państwo, dlatego te wybory się nie odbyły” – dodał. „Ta cała sprawa to jest wina opozycji” – stwierdził gość RMF FM.

