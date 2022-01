"Zawsze za wysoką inflację odpowiada Narodowy Bank Polski" – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Według byłej prezydent Warszawy i byłej szefowej NBP, problem polega na tym, że kiedy inflacja rosła, to "prezes NBP trochę beztrosko mówił, że wszystko jest w porządku i nie będziemy musieli podnosić stóp procentowych".

Hanna Gronkiewicz-Waltz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

"Teraz mówi, że mogą być wyższe stopy, niż nawet rynek dzisiaj oczekuje, czyli kwestia jest komunikacji. Komunikacji NBP, jego wiarygodność z otoczeniem, ze społeczeństwem i oczywiście z tymi graczami gospodarczymi" - powiedziała.

"Jakie są przyczyny wysokiej inflacji? Bardzo różne, tylko te przyczyny trzeba z góry poznać i trzeba trochę w sposób taki wyprzedzający pewne rzeczy obliczać. Na tym polega problem wiarygodności NBP. Dzisiaj mówi, że będzie wyższa inflacja. No dobrze - będzie wyższa, ale czemu wtedy nie mówił?" - podkreśliła Gronkiewicz-Waltz.

"Ja byłam najdłużej funkcjonującym prezesem NBP, bo 9 lat i w związku z tym przeżyłam różne okresy - wyższej inflacji, niższej inflacji, zbijania inflacji. Był taki moment, że ona nieco się podwyższyła w stosunku do planowanej. W związku z tym mogę powiedzieć tak - czynniki są bardzo różne, trudno je rozebrać, natomiast trzeba to przewidzieć" - dodała była prezes NBP.

Kto zatem zawinił?

"Myślę, że konstytucyjnym obowiązkiem NBP, jak i ustawowym, jest określenie celu inflacyjnego i trzymanie się jego. Jeżeli to jest - powiedziałabym - w granicach plus, minus pół pkt, to oczywiście się może zdarzyć, natomiast tu przestrzelenie było o kilka wysokich punktów. Powinna być lepsza współpraca NBP w tym sensie z rządem, że nie chodzi o to, żeby iść rządowi na rękę, tylko, żeby się dogadać, jaka będzie planowana inflacja i uprzedzić, wcześniej powiedzieć, bo do tego NBP ma narzędzia, żeby prognozować inflację w sposób bardziej prawidłowy, a nie udawać, że jej nie ma" - zaznaczyła.

Pytana o to, jak bardzo obniży inflację wchodząca od lutego obniżka VAT na żywność, paliwa, nawozy sztuczne, odpowiedziała, że na razie trudno to określić.

"To trzeba dopiero sprawdzić, dlatego, że inflację sprawdza się poprzez określone algorytmy i wskaźniki. Pamiętajmy, że ta inflacja jest już wyższa, niż planowano. Znacznie wyższa. I miejmy nadzieję, że to jakoś wpłynie. Ale efekt może nastąpić dopiero po wielu tygodniach" - podkreśliła.