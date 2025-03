Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji. Padną pytania m.in. o politykę zagraniczną Donalda Trumpa. Porozmawiamy również o rezultacie nadzwyczajnego szczytu państw Unii Europejskiej.

Ewa Zajączkowska-Hernik / Kalbar / PAP

Ewę Zajączkowską-Hernik będziemy również pytać o kampanię przed wyborami prezydenckimi oraz najnowszy sondaż.

Przypomnijmy, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku marca, to na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 34 proc. wyborców, na Prawo i Sprawiedliwość - 26 proc., a na Konfederację - 18 proc. Lewicę oraz Trzecią Drogę poparłoby po 4 proc. badanych, a partię Razem - 2 proc. - wynika z sondażu CBOS.

