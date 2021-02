"Jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego" - stwierdziła w RMF FM Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, zapytana o to, czy jest gotowa wystartować w wyborach na prezydenta Rzeszowa. "Prawie 5,5 roku piastowania urzędu wojewody daje mi prawo, by taką deklarację uczynić. Oczywiście czas pokaże, to jest poważna decyzja. To także decyzja, która ma wpływ na życie osobiste, więc muszę ją przekonsultować z najbliższymi i uzyskać ich akceptację" - tłumaczyła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

