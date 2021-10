Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca będzie aktorka, założycielka fundacji „Akogo?” oraz pomysłodawczyni Kliniki Budzik. Nasz gość opowie o trudach życia rodzin, których dzieci przebywają w śpiączce. Wyjaśni także od czego zależy to, że niektórych pacjentów udaje się przywrócić do normalnego funkcjonowania, a część z nich pozostają przykuta do łóżka. Będzie to rozmowa o nadziei i sukcesach, jakimi są wybudzenia dzieci przebywających w warszawskiej placówce.

