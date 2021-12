„Myślę, że w grudnie będzie podobnie (jak w listopadzie, 7,7 proc. – przyp. RMF FM) albo będzie nieco wyżej” – tak na pytanie o to, ile będzie wynosiła inflacja w grudniu, odpowiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM dr Łukasz Hardt. „My myśleliśmy, że ten szczyt inflacyjny będzie na początku przyszłego roku – styczeń, luty – ale mamy interwencję rządu w postaci tzw. tarczy antyinflacyjnej, która w tym krótkim okresie obniży dynamikę cen” – zaznaczył wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Łukasz Hardt / Leszek Szymański / PAP

"To, co może stać się w grudniu, to możemy ewentualnie lekko przekroczyć 8 proc., ale naprawdę nie grozi nam dwucyfrowa inflacja" - dodał członek Rady Polityki Pieniężnej.