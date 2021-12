Większość sejmowa odrzuciła uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. To oznacza, że tzw. „lex TVN” zostało przyjęte. Teraz będzie czekać na podpis Andrzeja Dudy. Byłego prezydenta zapytamy, co to może oznaczać dla wolności mediów w Polsce.

REKLAMA