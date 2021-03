​Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Borys Budka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odpowie na piątkowe słowa szefa KPRM Michała Dworczyka, który wezwał go do przeprosin za krytykę rządu w momencie, gdy powstawały szpitale tymczasowe do walki z Covid-19. Rzeczywiście, na jesieni ubiegłego roku opozycja była przeciwna powstawaniu takich placówek. Czy to był błąd?

