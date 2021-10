Od 2013 roku w Klinice Budzik udało się wybudzić 86 osób, to jest dobre 60 proc. - mówi w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka fundacji "Akogo?". Wskazuje, że wiele zależy od uszkodzenia mózgu. "Po prostu co jest uszkodzone, gdzie, ale przede wszystkim ten pierwszy krok, czyli czy to jest komunikacyjny np. wypadek i to jest lokalne uszkodzenie mózgu. Czy to jest np. powieszenie, utopienie i to wszystko było niedotlenione, to już znacznie trudniejsze opowiadanie" - dodaje.

