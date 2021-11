„Musimy się przygotować na to, że ten problem będzie istniał przez miesiące” - powiedział o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. „Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tak będzie, że to jest scenariusz rozpisany na długi czas” – podkreślił szef MON.

Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie Mariusz Błaszczak / Karolina Bereza, RMF FM

Natomiast niewątpliwie to, że polscy policjanci, żołnierze we wtorek w Kuźnicy nie dopuścili do tego, żeby szturm, który był wówczas dokonywany na polską granicę się udał, a więc obronili polską granicę, spowodowało, że Łukaszenka ma dziś problem. To spowodowało, że Łukaszenka szuka innej możliwości ataku hybrydowego - zaznaczył.

Jak dodał, miniona noc na polsko-białoruskiej granicy nie odbiegała od tego, co działo się w poprzednich dniach.

Były ataki na polską granicę. Teraz została przyjęta trochę inna metoda przez migrantów i przez służby białoruskie, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że te ataki są kierowane przez służby białoruskie. Metoda polega na tym, że mniejsze grupy ludzi próbują sforsować granicę w wielu miejscach - podkreślił szef MON.

