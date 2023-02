Były już biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak będzie sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Duchowny poinformował, że walczy z depresją i zrezygnował z pełnienia posługi w zachodniopomorskiej diecezji.

Biskup Edward Dajczak podczas odprawiania mszy świętej w Bobolicach / Marcin Bielecki / PAP

W czwartek ksiądz biskup przeszedł na emeryturę rok przed "urzędowym" terminem (75 lat). Jego rezygnację przyjął papież Franciszek. Jak wyjaśnił, powodem jego decyzji było zdrowie. Bp Dajczak zmaga się z depresją i powikłaniami po zakażeniu koronawirusem. Zasadniczym powodem jest zdrowie, a konkretnie skutki przebytych przeze mnie trzech zakażeń wirusem Covid-19. Najcięższym było to drugie, pozostawiło ono w moim życiu ślad, który trwa od roku 2021 do dzisiaj. Próbuję to jakoś opanować, również przy pomocy leków, ale idzie mi z trudem. Sprawa dotyczy stanów lękowych, które na szczęście minęły, natomiast nie minęły ataki depresji. Ci, którzy doświadczają depresji, wiedzą, o czym mówię - tak mówił o swojej chorobie.

W sobotni poranek porozmawiamy z księdzem biskupem o trudnościach, jakie niesie życie z depresją. O tym, dlaczego nadal jest ona stygmatyzowana w społeczeństwie, a i w kościele mówi się o niej niewiele.

