Była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło będzie sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

W czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN.

Eurodeputowaną PiS zapytamy, czy to oznacza, że z początkiem czerwca do Polski trafią pieniądze z KPO? Jak relacjonował prosto z Wiejskiej nasz dziennikarz, "Mateusz Morawiecki nie zagłosował ani za, ani przeciw, ani się nie wstrzymał, najwyraźniej po prostu wyszedł z sali". Dlaczego szef rządu nie brał udziału w tak kluczowym głosowaniu? O to spytamy byłą premier tuż po 8:30.

Pojawią się także pytania o wcześniejsze wybory i sondaże.

