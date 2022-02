"Wydaje mi się, że Amerykanie musieli przejąć jakieś zaszyfrowane informacje. Pytanie, czy to jest fałszywka, czy rzeczywiste zagrożenie" - stwierdził w RMF FM były premier, prof. Marek Belka, pytany o informacje, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainę może dojść w najbliższych dniach. "Były przypadki w historii, kiedy się amerykański wywiad mylił - np. w kwestii broni chemicznej u Saddama Husajna" - dodał. "Międzynarodowy kapitał jest płochliwy - nie rozróżnia, czy wojna jest w Donbasie, na Ukrainie czy w całym regionie. Kapitał spekulacyjny ucieka - to objawia się osłabieniem złotego, a na dłuższą metę trudniej jest pozyskiwać wysokie technologie i inwestycje zagraniczne. Możemy mieć - o czym wszyscy mówią - problemy z falą rzeczywistych uchodźców, a nie ludzi szukających lepszej pracy" - zauważył europoseł.

Marek Belka / Roman Zawistowski / PAP

Cały Polski Ład był koncepcją polityczną, a nie ekonomiczną. O tym się mówiło w mediach, że najpierw powstała koncepcja przedwyborcza. Musiała powstać nie w kancelarii premiera, tylko na Nowogrodzkiej. Potem urzędnicy ministerstwa finansów mieli to jakoś obudować prawnie. Zrobili to w sposób partacki, dlatego że to trzeba było robić na złamanie karku. Trochę jest w Ministerstwie Finansów takiej smarkaterii - nie było kim tego porządnie zrobić - mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, były premier prof. Marek Belka. Czy to się da naprawić? Nie, nie da się już naprawić. Można naprawiać, łatać, ale to będzie trwało co najmniej kilka lat - ocenił. Nikt nie wie - i to jest najbardziej dramatyczne, jakie będą skutki tych zmian podatkowych - szczególnie dla drobnej przedsiębiorczości, mniej drobnej przedsiębiorczości i osób samozatrudnionych - podkreślił europoseł.