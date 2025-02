Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie w sobotę europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Porozmawiamy m.in. o kampanii wyborczej. Zapytamy też o niedawną wizytę kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena we Lwowie. Zapraszamy!

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji / Marcin Suchmiel / RMF24

Z Anną Bryłką porozmawiamy o tym, czy Konfederacja rozkręca hejt wobec Ukraińców. Zapytamy o niedawną wizytę Sławomira Mentzena we Lwowie i reakcję MSZ tego kraju na słowa o "polskim mieście".

Porozmawiamy także o ostatnich wydarzeniach wokół Ukrainy: rozmowach USA z Rosją, strategicznych interesach Polski. Nie zabraknie też pytań o przyszłość UE i NATO.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM