Od piątkowego popołudnia z wizytą w Polsce przebywa prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Głównym powodem wizyty amerykańskiej głowy państwa jest wojna w Ukrainie. O tym jakich działań i deklaracji można spodziewać się po tej wizycie, Krzysztof Ziemiec zapyta ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycę.

Andrij Deszczyca / Bartosz Sroczyński / RMF FM

Prezydent USA podczas czwartkowego spotkania z przywódcami NATO i G7 w Brukseli deklarował, że jeśli Rosja użyje na Ukrainie broni masowego rażenia, Stany Zjednoczone odpowiedzą adekwatnie do "sposobu użycia przez Rosję tej broni". Natomiast sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wykluczył wysłanie na Ukrainę żołnierzy i samolotów. A jak przekonuje w każdym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski, to właśnie wsparcia militarnego walcząca Ukraina potrzebuje najbardziej.

Andrija Deszczycę zapytamy, jakie znaczenie mają zapewnienia Zachodu. Ambasador przekonuje, że jeśli Europa i Sojusz Północnoatlantycki nie wesprą narodu ukraińskiego, to "ta wojna przyjdzie do NATO" . Na ile realne jest to zagrożenie? O to Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa w sobotę tuż po 8:30.

