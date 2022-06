Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Adrian Zandberg, lider Partii Razem i jeden z przewodniczących Lewicy. 18 czerwca rozpocznie się Kongres Partii Razem. Otworzy go konwencja programowa pod hasłem „Razem – gotowi na jutro”. Z naszym gościem – prezesem partii Razem – porozmawiamy o cenach. Sprawdzimy co zrobić, by okiełznać szalejącą drożyznę.