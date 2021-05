​Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Szefa resortu zapytamy o plan na ochronę zdrowia, który jest zawarty w Polskim Ładzie. Z zapowiedzi wynika, że znajdą się tam m. in. bilans czterdziestolatka, platforma do teleporad, zmiana funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy. Polityk wskazał też, że do 2027 roku do 7 proc. PKB wzrosną nakłady na służbę zdrowia.

