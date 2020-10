Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie prymas Polski abp Wojciech Polak. Z duchownym porozmawiamy o trudnym społecznie czasie protestów przeciw zmianie prawa aborcyjnego. To wszystko dzieje się w czasie pandemii, a dodatkowo w ten weekend wypada 1 listopada – tradycyjny czas spotkań rodzinnych i wizyt na cmentarzach.

Jak do tej skomplikowanej sytuacji podchodzi Kościół? Co zalecają duchowni? Jak znaleźć siłę, by przejść czas izolacji w dobrym zdrowiu i duchu?

