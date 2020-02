Do kościołów w całej Polsce trafią dwa listy. „Jeden od ministra zdrowia, pokazujący od strony medycznej i fachowej, jak postępować w przypadku podejrzeń infekcji wirusowej i jak rozróżniać, czy jesteśmy podatni na koronawirus czy wirusy, które nas w tym czasie dotykają (…) Drugi komunikat jest od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup pisze, żeby zachować zwiększoną ostrożność jeśli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach i innych miejscach” – mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem arcybiskup Wojciech Polak. Oba komunikaty zostaną przeczytane w niedzielę podczas mszy św.

Gdyby pojawiło się zagrożenie (koronawirusem), to księża biskupi na pewno będą rozważać bardzo konkretnie środki, podobne być może do tych, które były podejmowane na północy Włoch - dodał arcybiskup. Przypomniał też, że już dziś osoby mające obawy związane z epidemią, mogą przyjmować komunię świętą "na rękę" zamiast do ust.



Pytany o przypadający wczoraj dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, abp Polak powiedział, że na stronach m.in. KEP zebrano wszystkie inicjatywy w tej sprawie, które miały miejsce w parafiach na terenie całej Polski. "Jak one w praktyce przebiegały, to takiego monitoringu nie mam" - mówił rozmówca RMF FM.

Krzysztof Ziemiec: Minister zdrowia zapewnia, że w Polsce cały czas nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale przyznaje, że to kwestia czasu. Naczelna Rada Lekarska apeluje do premiera o zakaz imprez masowych, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Tuż przed północą Episkopat wydał komunikat, który też będzie wzywał wiernych do pewnych ograniczeń. Proszę powiedzieć naszym Słuchaczom, o co dokładnie chodzi.

Abp Wojciech Polak: Wczoraj otrzymaliśmy z sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dwa listy, krótkie, z prośbą, aby przesłać je do parafii - jutro jest niedziela, więc jutro one zostaną podane do wiadomości wiernych. Jeden list jest listem pana ministra zdrowia, pokazującym od strony bardziej medycznej, fachowej, jak postępować w wypadku, gdybyśmy mieli jakieś podejrzenia dotyczące infekcji wirusowej, i jak rozróżniać troszeczkę, czy jesteśmy rzeczywiście podatni na koronawirusa, czy raczej na te wirusy, które w tym czasie nas dotykają. Natomiast drugi komunikat to komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup z jednej strony pokazuje, by zachować również zwiększoną ostrożność, jeżeli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach czy w innych miejscach, ale potem także bardzo jasno przypomina, że to przygotowanie na ewentualne sytuacje będzie bardzo konkretne, jeżeli one już by się wydarzyły, nie daj Boże, w konkretnych miejscach - i wówczas biskupi, tak jak to widzimy również chociażby na północy Włoch, podejmują w swoich diecezjach konkretne wskazania.