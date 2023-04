Czy nadchodząca majówka będzie najdroższą w historii? Kogo obecnie stać na wyjazd w długi majowy weekend? Ile trzeba mieć zarezerwowanych w domowym budżecie pieniędzy, żeby pozwolić sobie na takie krótkie wakacje? O tym wszystkim porozmawiamy w Rozmowie w południe w RMF FM z Piotrem Heniczem, wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki.

Naszego gościa, który jest także wiceprezesem biura podróży Itaka i przebywa obecnie w Turcji, zapytamy także o najpopularniejsze kierunki wyjazdu na majówkę. Co najczęściej wybierają Polacy - tradycyjnie rodzime górskie i nadmorskie kurorty, czy raczej cieplejsze rejony za granicą? Ilu naszych rodaków wybrało w tym roku Turcję? Czy kraj ten jest obecnie bezpieczny? Na początku lutego Turcję nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, a naukowcy ostrzegają, że wkrótce może dojść do kolejnego.

