Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Izraelskie wojsko uderzyło w cele w Strefie Gazy i w Libanie, co było odwetem za wystrzelenie z Libanu 30 rakiet w stronę państwa żydowskiego. Co dokładnie dzieje się w tej części świata? To będzie tematem Rozmowy w południe w RMF FM, którą poprowadzi Krzysztof Berenda.

Izraelskie wojsko uderzyło w cele w Strefie Gazy i w Libanie / MOHAMMED SABER / PAP/EPA Bliski Wschód zmierza w stronę trzeciej intifady? Sytuacja zaczęła nabrzmiewać dwa dni temu, gdy izraelskie siły bezpieczeństwa wkroczyły na kontrolowane przez muzułmanów wzgórze świątynne w Jerozolimie. Powodem miało być zabarykadowanie się tam uzbrojonych bojówek palestyńskich. Dla świata arabskiego to była potwarz. Dlatego z Libanu wystrzelono na Izrael 34 rakiety - najwięcej od wojny z Hezbollahem 17 lat temu. Izrael odpowiedział kontratakiem. W Rozmowie w południe w RMF FM będziemy mieli dwóch gości. Prosto stamtąd z Jerozolimy. Pierwszym będzie izraelski dziennikarz Arie Golan Skurnik. Drugim będzie ksiądz, franciszkanin, ojciec Zacheusz Drążek strażnik Grobu Bożego w Jerozolimie, bo przed nami przecież misterium Wielkanoc. Sprawdzimy, jak te wydarzenia wpływają na bezpieczeństwo pielgrzymów. Zapraszamy tuż po godz. 12 do RMF FM, naszego radia internetowego RMF24, na www.rmf24.pl i na nasze kanały w mediach społecznościowych.