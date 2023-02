O inflacji, gospodarce i emeryturach w samo południe Krzysztof Berenda porozmawia z Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek 28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Naszego gościa zapytamy, jaką popularnością wśród pracowników cieszy się program.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że od 1 marca obywatele Ukrainy przebywający w specjalnych ośrodkach, będą musieli zacząć partycypować w kosztach ich utrzymania. Wiceszefa PFR spytamy, w jaki sposób samorządy, które zarządzają tymi punktami, mają egzekwować te przepisy.

