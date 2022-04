„To jest symboliczny gest i chyba w dalszym ciągu on nie zapadł. Z tego co rozumiem, pani von der Leyen zapowiedziała, że w ciągu trzech miesięcy dokona tej analizy i ten status kandydacki zostanie przyznany. Chciałem powiedzieć, że nie budzi to we mnie optymizmu, że dopiero w 44. dniu od agresji pani von der Leyen decyduje się odwiedzić Kijów i w 44. dniu zapowiada uruchomienie procedury przyznania statusu kandydackiego” – tak o wizycie w Kijowie Ursuli von der Leyen i wręczeniu prezydentowi Zełenskiemu dokumentów, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE, powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Witold Waszczykowski.