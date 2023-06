Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, co dla sektora bankowego i ewentualnych przyszłych kredytobiorców oznacza ubiegłotygodniowy, korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE. Unijny trybunał uznał, że banki nie mają prawa domagać się od klientów pieniędzy za korzystanie z kapitału. Czy wyrok TSUE może wpłynąć na realizację rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”?

Ministra Budę, bliskiego współpracownika premiera Mateusza Morawieckiego, zapytamy ponadto o zawirowania wokół prekampanii Prawa i Sprawiedliwości. W weekend rezygnację złożył dotychczasowy szef sztabu PiS, europoseł Tomasz Poręba. Zastąpił go wiceprezes partii Joachim Brudziński. Czy nowy szef sztabu odmieni kampanię swej partii? Jakich zapowiedzi można spodziewać się podczas sobotniej konwencji programowej PiS? Czy Prawo i Sprawiedliwość wierzy w zwycięstwo wyborcze jesienią?

Porozmawiamy ponadto o czwartkowej zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej rozpisania w Polsce referendum w sprawie unijnych regulacji dotyczących relokacji uchodźców. Czy to pomysł, który ma pomóc PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne? Czy po tej zapowiedzi Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się fali ataków na obcokrajowców w Polsce? Zapytamy także, jaki jest sens zwalczania unijnych regulacji w sytuacji, kiedy w naszym kraju rośnie liczba cudzoziemców, nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale także z Azji czy Bliskiego Wschodu.

