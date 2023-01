Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie senator Wadim Tyszkiewicz, z którym porozmawiamy m.in. o rozpoczynającym się po południu posiedzeniu Senatu poświęconym nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela – zdaniem przedstawicieli rządu – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej i ma odblokować dla Polski pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy.

Wadim Tyszkiewicz / Leszek Szymański / PAP

Wczoraj senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza zaproponowały wniesienie 14 poprawek do ustawy. Jedna z kluczowych zakłada rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów, prokuratorów i adwokatów przez Izbę Karną Sądu Najwyższego, a nie Najwyższy Sąd Administracyjny, jak zaproponowało w swojej ustawie Prawo i Sprawiedliwość.

Jakie są szanse na to, by ewentualne poprawki Senatu zaakceptował Sejm? Dlaczego - według Tyszkiewicza - stanowią one lepsze rozwiązanie niż te zaproponowane w nowelizacji? To pytania, które Mariusz Piekarski zada swojemu gościowi.

Z przedstawicielem Koła Senatorów Niezależnych porozmawiamy ponadto o jesiennych wyborach parlamentarnych. Czy planuje po raz kolejny kandydować do Senatu? A może woli powrócić do samorządu, gdzie przez 17 lat sprawował urząd prezydenta Nowej Soli? Ilu dotychczasowych samorządowców może znaleźć się na listach opozycji do parlamentu?

