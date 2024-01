„To jest elementarne prawo człowieka, które każda cywilizowana, liberalna demokracja powinna honorować. Kiedy przyjrzymy się temu, jak sprawy języków regionalnych są rozwiązane w Europie, to to jest po prostu cywilizacyjna norma, która się Ślązakom należy tak, jak wszelkie inne prawa człowieka się należą. Tak samo jak się należy uznanie narodowości śląskiej za mniejszość etniczną. Drugim powodem jest to, że różnorodność zarówno językowa, jak i kulturowa jest wartością” – mówił Szczepan Twardoch w Radiu RMF24 o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego.