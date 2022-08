„Kluczowym problemem jest to, na ile kolej jest przygotowana do zaspokojenia rosnącego popytu, z którego rzecz jasna należy się cieszyć. To jest zasadnicza sprawa – jak kolej sobie poradzi, żeby tych wszystkich ludzi móc przewieźć w odpowiednich warunkach, punktualnie, żeby ich podróż po długiej przerwie nie była ostatnią” - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Karol Trammer, ekspert kolejowy i autor książki „Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej”.