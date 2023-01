Czy przekazanie Leopardów Ukrainie to sukces Polski? Co ze wspólną listą opozycji? Czy opozycja, jeśli wygra wybory, podniesie wiek emerytalny, jak postuluje były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz? O to Krzysztof Berenda zapyta w Rozmowie w południe w RMF FM wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka