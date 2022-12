Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Tomasz Siemoniak. Z wiceprzewodniczącym PO i byłym szefem MON porozmawiamy o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy Platforma Obywatelska wesprze rząd w pracach nad ustawą odblokowującą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?

Sprawdzimy też, czy PO zmieniła zdanie co do powołania komisji weryfikacyjnej ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce? Czy i jakie błędy popełniła partia Donalda Tuska w przypadku polityki wobec Rosji? Zapytamy też, co opozycja wie na temat rozmieszczenia niemieckich baterii Patriot w Polsce.

