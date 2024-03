Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie były piłkarz, Tomasz Frankowski. Porozmawiamy o polskich szansach na zwycięstwo w meczu z Walią i o tym, kto dziś ma szanse zabłysnąć na boisku.

Tomasz Frankowski / Tomasz Waszczuk / PAP

Słuchaj Radia RMF24!

Zapraszamy tuż po 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!